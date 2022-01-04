Тверская область присоединилась к Всероссийской акции «Письмо солдату»

«Здравствуй, дорогой солдат! Ты участвуешь в освобождении Донбасса. Все мы знаем, что это нужное и ответственное дело…»Такими словами начал своё послание восьмиклассник из ЗАТО «Озёрный» Максим Борисов - участник Всероссийской акции «Письмо солдату». Школьники, студенты, юнармейцы Верхневолжья адресуют слова поддержки военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине.

В ЗАТО Озёрном, на территории, которая связанна с военнослужащими, мероприятия, проводимые в поддержку спецоперации получили большой отклик в образовательных учреждениях. Школьники не только пишут письма, но и прикладывают к ним фотографии, рисунки, стихи собственного сочинения. Готовые письма распределят и направят в воинские части.

«Почему я принимаю участие? Потому что наши солдаты - это герои, наши защитники, и я хочу их поддержать своим письмом», - поделилась восьмиклассница Алина Ушакова.

К акции, которая будет проходить в России по 15 апреля, присоединились и воспитанники семейных центров Тверской области – Вышневолоцкого и Удомельского городских округов, Андреапольского и Пеновского муниципальных округов.

«Помимо искренних слов и пожеланий «Берегите себя!», «Мы ждем вас домой!», «Желаем Победы!» ребята рисовали и рисунки, на которых можно увидеть не только российские флаги, но и флаги Донецкой и Луганской республик», - поделилась педагоги.

Организатором акции выступило общероссийское общественное движение «Ветераны России».

«Идея появилась при общении с молодежью во время уроков мужества, - рассказал председатель движения Ильдар Резяпов. – У школьников и студентов возникает живой интерес к службе и выполняемым Вооруженными силами РФ задачам. Самое ценное, что ребята осознают, насколько важна поддержка для человека, находящегося вдали от дома».

К акции может присоединиться каждый желающий. Письма можно направлять на электронную почту vpvr@veteransrussian.ru, либо по почте - 107078, г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская 8 стр.1, оф.218.

Все письма будут опубликованы на сайте ООД «Ветераны России» в рубрике «Письмо Солдату».

Пресс-служба Правительства Тверской области