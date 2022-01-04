Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы жителей Верхневолжья в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

31 марта на телеканале «Россия 24» Тверь состоялся прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени. Глава региона рассказал об итогах рабочей поездки в Кимры и Кимрский район, а также о газификации территории.

«Кимрская агломерация не должна отставать от соседей по динамике и уровню развития. В течение трех лет во все муниципалитеты Верхневолжья проведем газ, но Кимры станут первыми со стопроцентной газификацией», – отметил Игорь Руденя.

До конца 2024 года здесь планируется ввести в эксплуатацию 327 километров газовых сетей, газифицировать около 5 тысяч 300 домовладений в 78 населённых пунктах.

Также Губернатор рассказал об ускорении строительства газопровода-отвода от Ржева до Нелидово и газораспределительной станции Нелидово. Такое решение было принято на прошлой неделе на совещании с Министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

Также в этом году начнется строительство внутрипоселковых газовых сетей в городе Нелидово. Всего предстоит построить более 140 километров сетей. Работы планируется завершить в течение трёх лет, в 2024 году.

Глава региона также рассказал об оказании помощи вынужденным переселенцам из Украины, которые прибыли в Тверь 30 марта. Все они размещены в пунктах временного размещения в пределах Твери и Калининского района, обеспечены предметами первой необходимости. «Очень хорошие дети, активные, общительные, они сдружатся с нашими ребятами. Из взрослых никто не хочет сидеть сложа руки, все хотят работать в разных сферах, получать дополнительную квалификацию», – рассказал Губернатор. По поручению Игоря Рудени семьям с детьми будет оказано содействие в оформлении ребят в образовательные учреждения, при желании – в спортивные секции. Взрослым трудоспособного возраста предложат варианты трудоустройства с учетом имеющегося у них опыта, квалификации, а также предоставят возможность переобучения. Ранее Верхневолжье приняло 332 вынужденных переселенца, которые добрались до региона самостоятельно. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. На данный момент 11 детей определены в детские сады, 25 ребят – в школы. еще один студент продолжит обучение в Конаковском энергетическом колледже. Еще одной темой стал вопрос о предоставлении ко Дню Победы традиционных выплат ветеранам Великой Отечественной войны и детям войны. «В этом году очень непростая экономическая ситуация, поэтому принято решение увеличить выплаты. Мы отдаем дань уважения нашему старшему поколению. Как их внуки, правнуки должны по максимуму уделять внимание», – подчеркнул Игорь Руденя. Поддержка экономики по-прежнему останется одной из ключевых тем прямых эфиров. На прошлой неделе в Тверской области был принят пакет документов регионального плана поддержки предприятий, увеличен объём финансирования Фонда развития промышленности и Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области. Общий объём поддержки экономики в рамках первого регионального пакета мер составит свыше 1,4 млрд рублей. «Мы ведем активный диалог с предпринимателями и производствами региона, поддерживаем нашу промышленность. Уже выдаются средства первым компаниям, которые обратились за поддержкой», – сказал Губернатор. Игорь Руденя также отметил, что в регионе продолжится оказание помощи хлебопекарным предприятиям региона. В этом году Правительством РФ на поддержку предприятий хлебопекарной промышленности Тверской области выделено 56 млн рублей. По объёму средств, направленных из федерального бюджета, Верхневолжье вошло в десятку лидеров среди всех субъектов России. Традиционно в прямом эфире свои вопросы Губернатору смогли задать и жители Верхневолжья. Так, ржевитянин Константин Мисаль предложил разработать комплекс творческих и спортивных мероприятий для работающей молодежи региона. «Это хорошая идея. Мы постараемся реализовать эту идею уже в текущем году», – ответил глава региона. Еще один вопрос Игорю Рудене задала школьница из Кашина Дарья Козлова. Она рассказала, что всем классом они часто посещают мероприятия по проекту «Пушкинская карта» и попросила главу региона решить вопрос с предоставлением организованного транспорта для поездок. Глава региона пообещал проработать вопрос и предложил использовать для перевозки школьников автобусы «Транспорта Верхневолжья», предназначенные для междугородних перевозок. Тверская молодёжь активно пользуется «Пушкинской картой». С начала проекта, стартовавшего 1 сентября, в нашем регионе выдано 36830 карт, по которым приобретено 15 тысяч билетов. С этого года возможности программы расширены. С 1 января номинал «Пушкинской карты» увеличен до 5 тыс. рублей в год. Также благодаря проекту теперь можно приобрести билеты не только в театры, музеи и концертные залы, но и в кинотеатры при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино.

Пресс-служба Правительства Тверской области