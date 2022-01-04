В этом году в Тверской области увеличат региональные выплаты ко Дню Победы

В Тверской области увеличат региональные выплаты ко Дню Победы. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 31 марта.

Выплаты к 9 мая получат ветераны Великой Отечественной войны, вдовы погибших участников войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, дети войны, все, кто сражался на передовой, трудился на благо фронта, перенес тяготы военного детства.

«В этом году очень непростая экономическая ситуация, поэтому принято решение увеличить выплаты. Мы отдаем дань уважения нашему старшему поколению. Как их внуки, правнуки должны по максимуму уделять человеческое внимание», - отметил Игорь Руденя.

По 15 тыс. рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских концлагерей и вдовы погибших участников войны, не вступившие в повторный брак. В прошлом году для этих категорий получателей выплата составляла 10 тыс. рублей.

По 5 тыс. рублей единовременно выплатят труженикам тыла, вдовам умерших инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак, а также детям войны. Ранее они получали по 3 тыс. рублей.

В 2021 году единовременная денежная выплата была предоставлена 77 849 жителя региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области