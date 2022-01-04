В Тверской области увеличат количество продовольственных ярмарок

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В Тверской области в этом году увеличат количество продовольственных ярмарок в муниципалитетах. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 31 марта.
Продовольственные ярмарки дают возможность жителям приобрести качественные и свежие продукты питания по доступной цене, без торговых наценок, для товаропроизводителей – это помощь в реализации своей продукции.
«Уверен, что мы сможем увеличить объёмы выпуска и реализации своей продукции», - сказал Губернатор.
Также Игорь Руденя сообщил, что растёт объём продукции тверских производителей на прилавках магазинов.
Недавно в тверском регионе стартовала акция «Выбирай тверское», в рамках которой тверские блогеры рассказывают своим подписчикам о товарах, выпускаемых тверскими предприятиями.
Губернатор отметил, что вся продукция, производимая в Верхневолжье, достойна стать участником этой акции.
Отдельно Игорь Руденя остановился на значимом для населения продукте – хлебе. Глава региона подчеркнул: предприятиям отрасли оказывается как федеральная, так и региональная поддержка.
«По федеральной поддержке на регион выделено порядка 56 миллионов рублей для поддержки хлебопекарной промышленности. Это возможность компенсировать затраты на производство продукции. Не исключаю, что с областной стороны в ближайшее время также будут добавлены средства на поддержку хлебопёков», - сказал Игорь Руденя.
В Тверской области с 2019 года на системной основе оказывается поддержка предприятиям хлебопекарной отрасли. В регионе предусмотрены меры по частичной компенсации затрат на сырьё, помощь в продвижении хлебопекарной продукции в торговых сетях.
Пресс-служба Правительства Тверской области