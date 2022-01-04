ДУША И СЕРДЦЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Именно так назвал сотрудников ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Конаковского района» руководитель родственной организации, находящейся с ней под одной крышей, директор «Центра социальной поддержки населения Конаковского района» Андрей КОЛПАКОВ. Ведь, как мы сообщали, в прошлую пятницу ГБУ «КЦСОН» Конаковского района отметил 25-летие своей деятельности.

Мы рассказали об истории этого учреждения и о том, какую работу сотрудники центра, возглавляемого Ольгой ПОЗДНЯКОВОЙ, выполняют сегодня. Но обо всем по порядку.

Более ста сотрудников центра, а также ветеранов социальной работы, друзей и компаньонов, коллег из других организаций и всех тех, кто ценит работу Центра социального обслуживания, собрались в уютном зале районного ДК «Современник», чтобы в торжественной обстановке вспомнить, с чего начиналась работа центра, кто помогал в его становлении, посмотреть видеоролики о социальных работниках на большом экране (недавнем приобретении «Современника»). И, конечно же, вручить награды лучшим соцработникам центра. Для торжественного открытия праздника на сцену вышла первый заместитель главы администрации Конаковского района Наталья ВАСИЛЕНКО:

- Трудно представить профессию более благородную и востребованную, чем социальный работник, – сказала Наталья Владимировна. – Эти люди ежедневно и ежечасно приходят на помощь тем, кому помочь больше некому, кто по каким-то причинам остался одинок в четырех стенах и состоянию здоровья неспособен выходить дальше двери собственного дома. Социальные работники – это люди особого душевного склада, отзывчивые, умеющие сострадать и всегда готовые прийти на помощь. Именно такие люди работают в центре, и именно их мы сегодня благодарим от лица всей общественности Конаковского района...

С самого начала под дружные аплодисменты зала на сцену вышли все те, кто в разные годы руководил центром. Это Мария Николаевна МАНЕНКОВА, Абдулханнян Абдулкадерович ИСХАКОВ, Тамара Евгеньевна ДОРОШЕНКО. Им были вручены подарки и сказаны теплые слова благодарности. Также бурными аплодисментами все приветствовали ветеранов центра, находившихся в зале. Это Л.М.Почкина, Н.Г.Захарова, Т.Г.Бокова, Л.А.Васильева, А.А.Присяжная, Л.А.Карасева, Л.В.Саврухина, О.В.Никонова, Н.А.Распопова, И.В.Герман, Н.Е.Лобан, О.А.Фадеева.

Затем директор центра Ольга ПОЗДНЯКОВА вручила грамоты министерства социальной защиты Тверской области социальным работникам Н.В.Корж и Н.А.Крыловой. Грамотами ГБУ «КЦСОН» Конаковского района награждала заместитель директора центра Юлия ОБУШКОВА. Были отмечены социальный работник Л.Н.Андреюшкова, заместитель главного бухгалтера ГБУ «КЦСОН» Е.Р.Назаренко, заведующая отделением обслуживания на дому Н.А.Старостина и специалист по социальной работе Г.В.Пиуновская.

С праздником сотрудников центра пришли поздравить временно исполняющий полномочия главы г. Конаково Дмитрий КОЛУПАНСКИЙ, Благочинный Конаковского церковного округа протоиерей Петр ДУБЯГО, депутат Совета депутатов г. Конаково Андрей СЕМЕНОВ, глава поселка Козлово Ольга ФИРСОВА. И, как мы писали в начале, коллег поздравил директор центра социальной поддержки населения Конаковского района Виктор КОЛПАКОВ. Вместе с ним слова благодарности сказали директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Наталья КОЛПАКОВА и заведующая отделением по работе с семьей и детьми социально-реабилитационного центра Конаковского района Наталья БАЗАНОВА.

В этот день со сцены социальных работников также поздравляли председатель районного совета ветеранов Галина АКСЕНОВА и председатель районной организации Всероссийского общества инвалидов Галина КОРНИЛОВА, председатель Конаковской организации Всероссийского общества слепых Татьяна ЛЮБКИНА и председатель Редкинского отделения Всероссийского общества инвалидов Надежда МАКАРОВА, а также специалист Конаковской МЦБ Ольга СТЕПАНЕНКО и руководитель студии прикладного творчества «Обаяние» Екатерина ТРИФОНОВА.

Культурную программу праздника обеспечили творческие коллективы и исполнители. Это дуэт Веры Лебедевой и Елены Конновой (руководитель Е. Дудинова), ансамбль «Классика» детской школы искусств г. Конаково (руководитель Е. Башенева), ансамбль танца «Непоседы» (руководитель С. Степанова, п. Козлово), вокальный ансамбль «Астра» (руководитель Т. Темерова, ДК «Современник»), ансамбль восточного танца «Бархат» (руководитель Е. Жугару), юный пианист Иван Жулинский, солист Владимир Кукушин (п. Козлово). В заключение выступил вокальный ансамбль ветеранов Кольской АЭС «Северяночка» (руководитель Е. Кривошеева, аккомпаниатор В. Воробьев).

Руководство ГБУ «КЦСОН» Конаковского района благодарит специалистов и сотрудников МБУ РМЦ ДК «Современник» за оказание содействия в подготовке и проведении праздника; МБУ «Центр досуга городского поселения поселок Козлово» за концертные номера; МКУ центр молодежной политики «Иволга» за волонтеров, участвовавших в мероприятии, главного редактора газеты «Заря» М.А.Малахова за фото концерта. Искренние улыбки, дружные аплодисменты, поддержка зала сделали праздник незабываемым!

Кирилл НОВИКОВ.