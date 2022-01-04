Кимрская агломерация станет первым полностью газифицированным муниципалитетом Тверской области

Кимрский район станет первым муниципалитетом в Тверской области, где будет реализован проект 100-процентной газификации территории. Об этом рассказал Губернатор Игорь Руденя 31 марта в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

«Кимрская агломерация не должна отставать от соседей по динамике и уровню развития. В течение трех лет во все муниципалитеты Верхневолжья проведем газ, но Кимры станут первыми со стопроцентной газификацией», – отметил Игорь Руденя.

В этом году в Кимрском районе планируется построить около 23 километров газовых сетей, обеспечить газификацию около 1300 домовладений, где проживают порядка 2200 жителей.

До конца 2024 года в муниципалитете планируется ввести в эксплуатацию 327 километров газовых сетей, газифицировать около 5 тысяч 300 домовладений в 78 населённых пунктах. Это позволит подвести газ во все населённые пункты, домовладения, многоквартирные дома, социальные учреждения и предприятия Кимрского района.

Район продолжит развиваться и в спортивной сфере – по просьбе жителей в Кимрах будет построен бассейн. В настоящее время уже определён участок под его строительство. Работа по проектированию начнется в этом году. Предполагается, что бассейн будет введен в эксплуатацию в 2024 году.

Также в прямом эфире Игорь Руденя рассказал о продолжении работ по строительству двух современных детских поликлиник в Кимрах. Сегодня в рамках рабочей поездки в муниципалитет глава региона осмотрел площадки, подготовленные под строительство.

Детская поликлиника №1 находится на территории Центральной районной больницы. Это позволит создать современный больничный городок. Сейчас на объекте идут работы по устройству стен подвала, перекрытий, дренажной системы, гидроизоляции.

Вторая детская поликлиника будет возведена на улице Южная площадь, на площадке ведутся подготовительные работы.