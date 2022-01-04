Тверская и Кашинская епархия отправит партию гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик

Тверская и Кашинская епархия отправит порядка пяти тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Погрузку провела община социального служения «СПАС» при храме в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая Чаша».

В состав груза вошли продукты питания, бытовая химия, предметы гигиены и одежда. Гуманитарная помощь передана в Главное управление МЧС по Тверской области, откуда будет направлена в Белгородскую область для распределения среди нуждающихся.

В Верхневолжье сбор гуманитарной (вещевой) помощи для граждан, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР И ЛНР организован на базе Тверского комплексного центра социального обслуживания населения по адресу: г. Тверь, ул. Склизкова, д. 48, кабинет 108. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону (4822) 78-21-63.

Тверская область продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Уже отправлено шесть фур с продуктами и непродовольственными товарами (свыше 75 тонн) и два груза (29 тонн) самолётом ИЛ-76.