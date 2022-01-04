Крупнейший отечественный ИT-производитель инвестирует в новый завод в Твери до 5 млрд рублей

Крупнейший отечественный ИТ-производитель ГК «Аквариус» приобрёл в Твери производственно-логистический комплекс, где в ближайшие месяцы планирует запустить новое производство. Совокупные инвестиции в новый проект составят порядка 5 млрд рублей, на первоначальном этапе будет создано более 500 новых рабочих мест, в перспективе с открытием новых линий – до 1500.

В условиях внешнего давления на страну одной из ключевых государственных задач является поддержка экономической активности, импортозамещение.

«Наша задача – обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

На новой площадке будет развернуто производство, включающее в себя участки конвейерной сборки, роботизированные линии сборки оборудования, а также автоматические линии сборки и монтажа печатных плат.

Технологические возможности нового завода в столице Верхневолжья позволят компании выпускать оборудование из существующего продуктового портфеля «Аквариуса»: серверы, системы хранения данных персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, карманные персональные компьютеры, принтеры. Благодаря новому заводу группа компаний рассчитывает уже в этом году увеличить производственные мощности в 2,5 раза и выпускать до 2,5 млн устройств.

«Благодаря Правительству Тверской области, нашим партнерам из «РВМ Капитал» мы получили возможность приобрести высококачественный актив. Запуск производственного комплекса полного цикла на базе уже существующей площадки даст компании возможность нарастить производственные мощности в максимально короткие сроки. Кроме того, это позволит выполнять больше заказов и сократить срок производства и поставки оборудования партнерам и заказчикам, что, на наш взгляд, является крайне важным в новых реалиях», - отметил Алексей Калинин, председатель совета директоров ГК «Аквариус».

Ещё одна производственная площадка компании расположена в городе Шуя. Общая площадь нового производственного комплекса в Твери составляет 27 тыс. кв.метров, что в два раза больше комплекса «Аквариус» в Ивановской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области