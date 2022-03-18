По просьбе пассажиров «Транспорт Верхневолжья» изменит маршруты общественного транспорта в Твери

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С 1 апреля «Транспорт Верхневолжья» для удобства передвижения пассажиров скорректирует несколько городских маршрутов в Твери и Калининском районе, Зубцове, Ржеве, Старице, Конаково и Редкино. Некоторые автобусы изменят путь следования, отдельные маршруты будут продлены. У ряда автобусов изменится расписание, добавятся новые рейсы. Расписание движения автобусов будет изменено для синхронизации со временем прибытия и отправления электропоездов.
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Номер и название маршрута
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Изменения
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Тверь и Калининский район
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№12 «Борихино поле – ТЭЦ-3»
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При следовании по Волоколамскому шоссе будет продлён до перекрёстка с улицей Лермонтова, далее по улице Лермонтова (с остановкой у ТЦ «Магнит») до Октябрьского проспекта, и далее к улице Можайского с последующим следованием по стандартному маршруту в направлении ТЭЦ-3.
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№15 «Гипермаркет «Леруа-Мерлен» - СНТ «Светлый»
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Будет проезжать по бульвару Цанова до Зелёного проезда, до остановочного пункта «Холдинг «Афанасий» и далее по улице Коминтерна по маршруту до СНТ «Светлый». Изменение маршрута позволит жителям жилого района вблизи бульвара Цанова доезжать без пересадок до ж/д вокзала и автовокзала, до проспекта Чайковского.
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№107 «Тверь – Васильевский мох»
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В рамках рейса в 20:15 из Васильевского Мха будет совершаться заезд к посёлку Металлистов. Также изменится время отправления отдельных рейсов: 7:15, 11:35 от автовокзала, 8:30, 12:50 от Васильевского Мха.
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Зубцов
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№104 «Погорелое Городище – Николо-Пустынь»
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Автобусы будут отправляться от остановочного пункта «Погорелое Городище». По пятницам и воскресеньям вечерний рейс будет продлён до деревни Стрелки (синхронизирован под отправление и прибытие электропоезда из Москвы). От Зубцова до Погорелого Городища будет следовать тот же автобус, номер маршрута - №103.
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Ржев и Старица
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№11 «Щупинское кладбище – Ржев-2»
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Этот автобусный маршрут в Ржеве будет восстановлен.
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№350 «Антоново – СНТ «Волга»
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Маршрут будет совершать все рейсы до Антоново.
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№15 «Микрорайон Порт – Хорошево»
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Некоторые рейсы маршрута будут продлены до Нового кладбища.
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№106 «Старица – Красная Поляна»
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С 15 апреля будет восстановлен этот автобусный маршрут.
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С 15 апреля по 31 октября будут возвращены в расписание сезонные маршруты.
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Конаково и Конаковский район
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№1 «Ж/д вокзал – ул. Строителей – Сырзавод» и №12 «Ж/д вокзал – ул. Свободы – ул. Гоголя – Сырзавод»
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Эти маршруты в г. Конаково станут кольцевыми.
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№203 «Конаково – Паромная переправа»
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На маршруте вечернее расписание будет скорректировано под отправление электропоездов.
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№1 «Мокшино – Завидово», №2 «Новозавидовский – Козлово», №107 «Мокшино – Шоша», №141-1 «Завидово – Конаково»
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На этих маршрутах будет скорректировано время отправления некоторых рейсов под расписание электропоездов.
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Редкино
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№103-1 «Редкино – Озерки», №103-2 «Редкино – Изоплит», №121-1 «ул. Фадеева – станция Редкино», №121-3 «ул. Калинина – станция Редкино», №121-4 «ул. Калинина – ул. Геофизиков», №303 «ул. Калинина – станция Редкино – Изоплит – Озерки»
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Для синхронизации расписания автобусов с временем прибытия и отправления электропоездов будет изменено расписание движения автобусов на этих маршрутах.
Маршрут №303 в дневные часы будет проходить от ул. Калинина до ж/д станции, далее через Изоплит в Озерки. После 17:40 автобус будет курсировать на участке «ж/д станция Редкино - Изоплит – Озерки».
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№106 «Редкино – Игуменка», №121-2 «ул. Фадеева – 1-ый участок», №304 «Редкино – Меженино»
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На маршрутах появятся дополнительные рейсы. На маршруте №121-2 добавлены рейсы до 1-го участка.
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№305 «Редкино – Слобода»
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Расписание изменено для удобства поездок в Редкино и для пересадки на маршрут №126 в пос. Новозавидовский.
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№106 «Редкино – Игуменка»
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Добавлен дневной рейс.
С учетом изменения рейсы из Редкино будут следовать в 6:40, 10:20, 13:35, 17:17, рейсы из Игуменки – в 7:25, 11:00, 14:15, 18:00.
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№304 «Редкино – Меженино»
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Добавлен вечерний рейс в 18:50 от станции Редкино.
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Время отправления автобусов с конечных пунктов Озерки, Изоплит, ул.Фадеева, ул.Калинина скорректировано для того, чтобы жители успевали доехать до ж/д станции и купить билет на электропоезд.
Рейсы от ж/д станции синхронизированы под прибытие и отправление электропоездов.
Для удобства восприятия информации расписание на ж/д станции выполнено в формате строк.
Обновленное расписание будет доступно на сайте Министерства Транспорта Тверской области.
«Транспорт Верхневолжья» убедительно просит пассажиров быть внимательными и перед поездкой ознакомиться с изменениями на маршрутах.
Пресс-служба Министерства транспорта Тверской области