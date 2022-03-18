По просьбе пассажиров «Транспорт Верхневолжья» изменит маршруты общественного транспорта в Твери

Для синхронизации расписания автобусов с временем прибытия и отправления электропоездов будет изменено расписание движения автобусов на этих маршрутах.

Маршрут №303 в дневные часы будет проходить от ул. Калинина до ж/д станции, далее через Изоплит в Озерки. После 17:40 автобус будет курсировать на участке «ж/д станция Редкино - Изоплит – Озерки».