В Тверской области для вынужденных переселенцев с Украины организованы экскурсии на предприятия

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени для вынужденных переселенцев с Украины, которые прибыли в Тверь в составе организационной группы 30 марта, организованы экскурсии на тверские предприятия.

Сегодня, 31 марта, дети и взрослые побывали на хлебозаводе «Волжский пекарь». Предприятие приняло первую группу экскурсантов.

Гости побывали в музее «Волжского пекаря», в производственных цехах познакомились с изготовлением хлебобулочных изделий, баранок, сушек, вафель, тортов и пирожных. Для граждан Украины была проведена презентация предприятия с чаепитием и сладкими подарками.

Всего в Тверскую область прибыло более 300 вынужденных переселенцев из Украины. Это женщины, пожилые граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также 85 детей. Все они размещены в пунктах временного размещения в пределах Твери и Калининского района, обеспечены предметами первой необходимости.

30 марта с гражданами, которые размещены в санатории «Бобачёвская роща», пообщался Губернатор Игорь Руденя. Во время посещения пункта временного размещения глава региона также ознакомился с условиями проживания людей.

Пресс-служба Правительства Тверской области