Развитие инфраструктуры, поддержка бизнеса, сохранение исторического наследия: в ходе поездки в Кимры Игорь Руденя обсудил с депутатами и главами поселений актуальные для территории вопросы

31 марта Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с главами сельских поселений Кимрского района, депутатами Собрания депутатов Кимрского района и Кимрской городской думы. Обсуждались вопросы социально-экономического развития агломерации.

Как отметил Губернатор, в текущих условиях важно добиваться результатов в реализации всех проектов.

«Сегодня Кимрская агломерация, как и другие муниципальные образования, должна быть заинтересована в повышении своего потенциала. У жителей есть запрос на позитивные изменения в инфраструктуре, экономике, они хотят иметь уверенность в завтрашнем дне», – отметил Игорь Руденя.

Глава региона сообщил, что в Законодательное Собрание Тверской области внесён законопроект об объединении города Кимры и Кимрского района, в апреле он будет рассмотрен депутатами.

Укрупнение территорий позволяет повышать эффективность управления, направлять консолидированные финансовые и административные ресурсы на решение стоящих задач.

Одна из них – газификация. По словам Игоря Рудени, реализация программы в муниципалитете позволит сделать территорию более привлекательной для развития бизнеса, будет способствовать созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни населения.

На встрече обсуждались вопросы по поддержке малого и среднего бизнеса, развитию инфраструктуры, системы здравоохранения, ремонту дворовых территорий, благоустройству исторического центра города.

В частности, во время рабочей поездки Игорь Руденя посетил объект культурного наследия – здание МБУ культуры Кимрского района. Оно было построено в 1900-х годах купцом Тепловым и стало общедоступным русским театром. В советские годы в здании размещался дом учителя, потом районный дом культуры.

«Исторический центр Кимр требует особого внимания. Предстоит очень важная работа для сохранения истории города», – отметил Игорь Руденя, комментируя итоги поездки представителям СМИ.

Пресс-служба Правительства Тверской области