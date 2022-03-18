Для Кимрской ЦРБ по поручению Губернатора будет приобретен новый аппарат МРТ

31 марта в рамках рабочей проездки в Кимры Губернатор Игорь Руденя посетил центральную районную больницу.

В настоящее время в состав Кимрской ЦРБ входят две взрослые поликлиники, женская консультация, детская поликлиника, 11 офисов врачей общей практики, 13 ФАПов и 12 стационарных отделений.

Глава региона поручил проработать вопрос закупки в ЦРБ аппарата МРТ для оказания комплексных медицинских услуг населению.

В ходе поездки Игорь Руденя посетил площадки, подготовленные под строительство двух новых детских поликлиник в Кимрах. Объекты включены в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы.

Участок под строительство детской поликлиники №1 находится на территории Центральной районной больницы. Это позволит создать больничный городок. На данный момент на объекте идут работы по устройству стен подвала, перекрытий, дренажной системы, гидроизоляции. Детская поликлиника №2 будет возведена на улице Южная площадь, на площадке ведутся подготовительные работы.

Пресс-служба Правительства Тверской области