Кимрский завод «Радиатор» намерен воспользоваться мерами поддержки, разработанными Правительством Тверской области

31 марта Губернатор Игорь Руденя ознакомился с работой Кимрского завода теплового оборудования «Радиатор», где запланирована реализация нового инвестиционного проекта - строительство ещё одного корпуса. Планируемый объём инвестиций в проект – 1,2 млрд рублей, будет создано 120 новых рабочих мест.

По словам главы региона, сегодня в условиях санкционного давления ключевой задачей является сохранение рабочих мест на предприятиях Верхневолжья, продолжение реализации инвестпроектов и создание новых импортозамещающих производств.

Для реализации нового инвестпроекта завод «Радиатор» намерен воспользоваться мерами, которые утверждены региональным Правительством в Плане мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности, в том числе программой «Промышленная ипотека».

«Для строительства этого корпуса крайне необходима поддержка региона. В новом корпусе разместим современную линию окраски с производительностью выпуска - до 60 приборов в час. Второй участок - изготовление стальных трубчатых радиаторов, в том числе и новой линейки, которая сейчас проектируется. Также планируем построить склад готовой продукции», - рассказал Павел Демьянов, заместитель исполнительного директора по экономике ООО «КЗТО «Радиатор».

При поддержке Правительства Тверской области предприятие уже реализовало один инвестпроект по техническому перевооружению и реконструкции одного из корпусов.

В конце 2020-го на заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области под руководством Игоря Рудени инвестпроекту был присвоен статус приоритетного. Это дало возможность воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона, в частности получением вычета по налогу на прибыль. Дополнительные средства компания вложила в приобретение оборудования, что позволило увеличить объём выпускаемой продукции более чем на 30 %, а также вывести на рынок ещё один продукт – радиаторы новой серии, отличающиеся дизайном и формой.

На данный момент предприятие производит 114 тысяч обогревательных приборов в год. И спрос на продукцию, как отмечают на «Радиаторе», в условиях санкционного давления возрос.

ООО «КЗТО «Радиатор» является крупным производителем стальных трубчатых радиаторов и медно-алюминиевых конвекторов. Отопительные приборы завода успешно эксплуатируются в образовательных и медицинских учреждениях, жилых и культурных комплексах России и ближнего зарубежья. Предприятие обеспечивает свыше 280 рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области