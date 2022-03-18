Губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

31 марта в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени.

Какова ситуация в тверской экономике и на рынке труда региона? Какие меры поддержки получает в сложившихся условиях малый и средний бизнес в Тверской области? Будет ли увеличена доля присутствия тверских товаров на прилавках крупных сетевых магазинов в связи с санкциями? Какую поддержку регион оказывает прибывшим в Тверь вынужденным переселенцам с Донбасса и Украины? Планируется, что глава региона ответит на эти и другие актуальные вопросы.

Прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени можно будет посмотреть в сети Интернет по ссылке: https://vk.com/video-157382516_456242885

Пресс-служба Правительства Тверской области