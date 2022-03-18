Более 20 тверских предприятий стали участниками выставки «Промышленность для стройки»

В Твери на базе Центра «Мой бизнес» прошла выставка «Промышленность для стройки». Участие в ней приняли предприятия Верхневолжья, которые специализируются на создании продукции для строительных, монтажных и отделочных работ.

В числе участников выставки – ООО «Вертикаль», ООО «Пластик-Строймаркет», ООО «Тверская сказка», ООО «Лихославльский завод «Светотехника», «Нелидовский кровельный завод», ООО «Зевс» и ряд других производств.

«Подобные выставки очень нужны, потому что это шанс рассказать о себе новым потенциальным клиентам, – рассказала представитель компании ООО «ВКЗ» Инна Большакова. – Наша продукция известна в Московской и Ленинградской областях, на Дальнем Востоке. Мы готовы расширять рынки сбыта и дальше».

Центр «Мой бизнес» ежегодно организует для предприятий региона участие в выставках всероссийского и международного масштаба – это одна из наиболее эффективных мер поддержки бизнеса. Так, на недавно прошедшей выставке «ПродЭкспо 2022» компания из Тверской области по производству натурального сидра «Шато-Волго» заключила контракт, позволяющий загрузить производство на весь год вперёд.

Губернатор Игорь Руденя считает – участие тверских производителей в событиях международного уровня способствует продвижению местной продукции на российском и мировом рынках, увеличивает экспортный потенциал региона.

В рамках государственной поддержки предпринимательства центр «Мой бизнес» полностью оплачивает участие компаний в выставках: организационный сбор, аренду площади, монтаж стенда. Компания берёт на себя только командировочные расходы своих представителей.

Подать заявку на участие можно на сайте МойБизнес69.рф или по телефону: 8-800-200-11-69.

Пресс-служба Правительства Тверской области