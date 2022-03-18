Флешмоб #МыРаботаем стартовал в Тверской области

Акция «Мы Работаем» нацелена на то, чтобы рассказать жителям Верхневолжья о работе местных предприятий в условиях сложившейся экономической ситуации. Флешмоб призван донести до людей, что производства не останавливают свою деятельности, они продолжают работать и наращивать свой потенциал.

Флешмоб состоит из серии коротких роликов, которые демонстрируют работоспособность крупных предприятий страны. Первым субъектом РФ, принявшим участие в нем, стал Краснодарский край, а сейчас к регионам-участникам акции присоединилась и Тверская область.

В флешмобе уже приняли участие компании «Пальметто ТГМ Интернешнл», Бежецкая Швейная фабрика «Детская Одежда ЛТД», ГК «Новый Город» и «ДКС»

Участником акции может стать любое предприятие. Чтобы присоединиться к флешмобу необходимо снять видео со словами «Мы работаем» и выложить его в социальных сетях и мессенджерах с хэштегами #МыРаботаем.

Ссылки на видео в соцсетях: