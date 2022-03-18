Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 31 марта 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 177 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 128 617 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинирован 686 101 человек, в том числе за сутки – 302 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 863 419, в том числе за последние сутки их проведено 3681.

Всего в настоящее время в регионе подтверждены 157 135 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 696 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 54 198

Конаковский район 11 981

Ржев 8440

Калининский район 6681

Вышневолоцкий городской округ 6188

Торжок 5283

Кимры 4797

Бежецкий район 4024

Бологовский район 3709

Кашинский городской округ 3559

Осташковский городской округ 3397

Калязинский район 3108

Старицкий район 3114

Лихославльский район 2904

Нелидовский городской округ 2910

Максатихинский район 2366

Западнодвинский муниципальный округ 2232

Торопецкий район 2087

Торжокский район 1867

Весьегонский муниципальный округ 1815

Зубцовский район 1763

Рамешковский район 1753

Оленинский муниципальный округ 1742

Кувшиновский район 1689

Селижаровский муниципальный округ 1415

Андреапольский муниципальный округ 1299

Спировский район 1261

Ржевский район 1233

Краснохолмский муниципальный округ 1165

Кесовогорский район 1088

Сонковский район 1042

Кимрский район 1008

ЗАТО Озёрный 977

Пеновский муниципальный округ 941

Фировский район 933

Бельский район 768

Сандовский муниципальный округ 741

Молоковский район 556

Жарковский район 543

Лесной муниципальный округ 524

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области