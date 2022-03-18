Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 31 марта 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 177 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 128 617 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинирован 686 101 человек, в том числе за сутки – 302 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 863 419, в том числе за последние сутки их проведено 3681.
Всего в настоящее время в регионе подтверждены 157 135 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 696 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 54 198
Конаковский район 11 981
Ржев 8440
Калининский район 6681
Вышневолоцкий городской округ 6188
Торжок 5283
Кимры 4797
Бежецкий район 4024
Бологовский район 3709
Кашинский городской округ 3559
Осташковский городской округ 3397
Калязинский район 3108
Старицкий район 3114
Лихославльский район 2904
Нелидовский городской округ 2910
Максатихинский район 2366
Западнодвинский муниципальный округ 2232
Торопецкий район 2087
Торжокский район 1867
Весьегонский муниципальный округ 1815
Зубцовский район 1763
Рамешковский район 1753
Оленинский муниципальный округ 1742
Кувшиновский район 1689
Селижаровский муниципальный округ 1415
Андреапольский муниципальный округ 1299
Спировский район 1261
Ржевский район 1233
Краснохолмский муниципальный округ 1165
Кесовогорский район 1088
Сонковский район 1042
Кимрский район 1008
ЗАТО Озёрный 977
Пеновский муниципальный округ 941
Фировский район 933
Бельский район 768
Сандовский муниципальный округ 741
Молоковский район 556
Жарковский район 543
Лесной муниципальный округ 524
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области