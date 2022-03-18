В Торжке Тверской области ведется строительство новой детской поликлиники

В городе Торжке Тверской области продолжается строительство новой детской поликлиники на 200 посещений в смену. Подготовка к строительству началась еще в октябре прошлого года - огорожен участок, спилены деревья, снесено старое здание. На данный момент на объекте разрабатывается котлован, идет устройство основания под фундамент новой поликлиники.

«Новая поликлиника станет шагом к достижению одной из ключевых целей национального проекта «Здравоохранение» – совершенствование медицинской помощи детям в Тверской области, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Ввод поликлиники позволит расширить спектр и доступность медицинских услуг для юных пациентов».

За основу взят проект детской поликлиники городской клинической больницы №6, которая была открыта в конце 2019 года в Твери в микрорайоне Южный.

В Торжке построят трехэтажное здание с одноэтажной пристройкой для отделения лучевой диагностики с отдельным входом.

На первом этаже будут размещены регистратура, гардероб, кабинет врача неотложной помощи, два смотровых фильтр-бокса с отдельными входами, инфекционный бокс с отдельным входом, кабинет для приема анализов, блок кабинетов для проведения физиопроцедур (электросон, массаж, УВЧ-терапия, тепло- и электросветолечение).

Второй этаж предназначен для кабинетов участковых педиатров, прививочных кабинетов, а также игровых зон для детей.

На третьем этаже запланированы кабинеты узких специалистов - офтальмолога, оториноларинголога, уролога, акушера-гинеколога, невролога, гастроэнтеролога, эндокринолога, травматолога и других.

Под строительство поликлиники выделен земельный участок площадью 12 тыс. кв.м. На территории предусмотрено оборудование парковки, в том числе для маломобильных групп населения, детской игровой площадки, общебольничной стоянки.

Строительство детской поликлиники в городе Торжке включено в адресную инвестиционную программу Тверской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, ведется в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Тверской области и нацпроекта «Здравоохранение».

Кроме того, по данному проекту на территории региона строятся еще три детские поликлиники – одна в Твери и две в Кимрах.

Пресс-служба Правительства Тверской области