Губернатор Игорь Руденя посетил вынужденных переселенцев из Украины в пункте временного размещения

30 марта Губернатор Игорь Руденя в Твери посетил пункт временного размещения в санатории «Бобачёвская роща», где проживают вынужденные переселенцы из Украины. Они в составе организационной группы прибыли в столицу Верхневолжья сегодня утром. Глава региона пообщался с гражданами, ознакомился с условиями их проживания.

Во время общения с людьми Игорь Руденя отметил, что семьям с детьми будет оказано содействие в оформлении ребят в образовательные учреждения, при желании – в спортивные секции. Взрослым трудоспособного возраста предложат варианты трудоустройства с учетом имеющегося у них опыта, квалификации, а также предоставят возможность переобучения.

От граждан поступали вопросы по восстановлению утраченных документов. В частности, такая процедура требуется семье Екатерины и Романа Качановых, которые приехали в Тверь с пятью детьми. Их дом на Украине сгорел полностью.

Игорь Руденя подчеркнул: регион готов оказать содействие в решении всех возникающих вопросов.

В пункте временного размещения Губернатор осмотрел столовую, игровую детскую комнату. Игорь Руденя поручил организовать для детей экскурсии на тверские производства, в том числе на хлебозавод «Волжский пекарь» и в ЗАО «Калининское».

Всего в этом пункте временного размещения проживает 58 человек, из них 24 ребёнка.

Рядом с эвакуированной жительницей Мариуполя Екатериной Чекмановой 10-летняя дочь, на руках – месячная малышка. Глава региона вручил женщине региональный подарочный набор для новорождённых.

«Муж не успел ко мне выехать, я в роддоме была. Теперь нет связи с ним. Очень хочу его найти. Как же там страшно было. Очень сильно стреляли, обстреливали жилые дома, у детей истерики были – они всё это видели. Пришли российские военные, организовали зелёный коридор», – рассказала Екатерина.

Без связи с дочкой и двумя сыновьями пенсионерка Нина Мальченко. Они жили в разных районах Мариуполя. Женщина искренне верит, что её родным, так же как и ей самой с помощью российских военных удалось убежать от происходящего ужаса.

«Украинские войска выгоняли нас из квартир, там они заседали, стреляли из окон, а мы сидели в подвале, – поделилась воспоминаниями Нина Мальченко. – Как же мы благодарны за спасение войскам ДНР и Российской Федерации! Здесь нас очень хорошо приняли, относятся с большим уважением».

Всего в Тверскую область прибыло более 300 вынужденных переселенцев из Украины. Все они размещены в пунктах временного размещения в пределах Твери и Калининского района, обеспечены предметами первой необходимости, в пунктах организовано дежурство медиков, необходимая помощь оказывается органами соцзащиты, волонтёрами.

Прибывшие в Тверь граждане прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавирусной инфекции. С завтрашнего дня начинается вакцинация взрослых и детей по национальному календарю профилактических прививок.

Тверская область также продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Уже отправлено шесть фур с продуктами и непродовольственными товарами (свыше 75 тонн) и два груза (29 тонн) самолётом ИЛ-76.

Пресс-служба Правительства Тверской области