В Тверской области благодаря модернизации предприятия вырастет производство молочной продукции

Ряд предприятий Тверской области в текущих условиях санкционного давления на страну расширяют свои производства, создают новые рабочие места. Так, ГК «Агропромкомплектация» продолжает комплексную модернизацию Дмитрогорского молочного завода в Конаковском районе.

Реализация масштабного проекта по реконструкции и модернизации действующих производственных площадок и создание новых позволит значительно увеличить мощности предприятия и расширить продуктовый портфель.

По словам Губернатора Игоря Рудени, сегодня ключевой задачей является укрепление экономического потенциала страны, Тверской области, максимальное развитие объёмов производств и номенклатуры товаров, производимых на территории Верхневолжья.

В результате модернизации мощности по переработке сырого молока Дмитрогорского молочного завода увеличатся с 260 до 480 тонн в сутки. Кроме того, производство творога в сутки вырастет с 22 до 50 тонн, что позволит ГК «Агропромкомплектация» стать одним из лидеров российского рынка твороженной продукции. Помимо этого, предприятие существенно нарастит объемы производства кефира, сметаны и масла. Дополнительно в рамках проекта запланировано строительство нового энергокомплекса, очистных сооружений, а также расширение складских помещений.

Работы по модернизации Дмитрогорского молочного завода планируется завершить в 2023 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области