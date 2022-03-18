Центробанк информирует: В Тверском регионе выявлены недобросовестные игроки финрынка

За минувший год специалисты Банка России выявили на территории Тверского региона 6 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В их числе 1 финансовая пирамида и 5 черных кредиторов, которые предлагали услуги по кредитованию местных жителей.

При этом данные игроки либо никогда не состояли в соответствующих государственных реестрах, либо были исключены из них, но незаконно продолжали свою деятельность. Так, один из кредиторов в области работал под видом ломбарда, который ранее был исключен из государственного реестра Банка России. Несмотря на утрату своего статуса, компания продолжала выдавать тверичанам займы под залог имущества.

«Мы настоятельно призываем тверичан сотрудничать только с легальными участниками финансового рынка, которые находятся под надзором регулятора. Финансовые пирамиды и другие мошенники могут прикрываться формой собственности в виде общества с ограниченной ответственностью, потребительским кооперативом или потребительским обществом, то есть организациями вне контроля финансового регулятора.

Также, мошенники очень активно действуют в интернете: стоит остерегаться подозрительных онлайн-проектов, которые обещают баснословный доход или, наоборот, ссуды под небольшой процент. Выбирая финансовую компанию, обязательно проверьте ее легальность - наличие лицензии или присутствие в государственных реестрах, сделать это можно на сайте Банка России, либо с помощью мобильного приложения «ЦБ онлайн», — отметила Ольга Добрякова заведующая сектором визуального контроля отдела безопасности Отделения Тверь Банка России. — Кроме того, организации не должно быть в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, который также находится на сайте cbr.ru».

Материалы по всем выявленным нелегальным кредиторам Банк России направляет в прокуратуру и правоохранительные органы.

Напомним, что в конце прошлого года вступил в силу закон, по которому сайты, используемые для совершения мошеннических действий в финансовой сфере, блокируются во внесудебном порядке в течение нескольких дней по инициативе Банка России. Ранее эта процедура могла занимать месяцы.