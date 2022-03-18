Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования семье погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего из Тверской области Данилы Вершины

Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования семье погибшего в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащего, уроженца Тверской области Данилы Вершины.

«Данила Сергеевич избрал для себя мужественный путь – с оружием в руках оберегать мир и благополучие нашей Родины, продолжать великие ратные традиции нашего народа. До конца исполнив свой долг защитника Отечества в борьбе с национализмом и фашизмом, он стал настоящим героем, вписал свое имя в историю нашей страны», - отметил Игорь Руденя.

Данила Вершина родился в городе Нелидово. Вместе с семьей проживал в Западной Двине. Окончил Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта. Проходил службу по контракту.

Пресс-служба Правительства Тверской области