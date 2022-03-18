Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования семье погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего из Тверской области Данилы Вершины

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования семье погибшего в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащего, уроженца Тверской области Данилы Вершины.
«Данила Сергеевич избрал для себя мужественный путь – с оружием в руках оберегать мир и благополучие нашей Родины, продолжать великие ратные традиции нашего народа. До конца исполнив свой долг защитника Отечества в борьбе с национализмом и фашизмом, он стал настоящим героем, вписал свое имя в историю нашей страны», - отметил Игорь Руденя.
Данила Вершина родился в городе Нелидово. Вместе с семьей проживал в Западной Двине. Окончил Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта. Проходил службу по контракту.
Пресс-служба Правительства Тверской области