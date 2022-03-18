Работа с обращениями граждан в ГИС ЖКХ

В государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) реализован сервис направления обращений граждан в адрес органов власти, а также непосредственно исполнителям жилищных и коммунальных услуг.

Направление обращений граждан через ГИС ЖКХ – это удобный способ удаленного взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и ресурсоснабжающими организациями по вопросу качества предоставляемых услуг.

В ГИС ЖХК обращения граждан поступают в личные кабинеты органов власти и организаций жилищно-коммунального комплекса, осуществляется контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений.

Процедура подачи обращений через ГИС ЖКХ предусматривает необходимость прохождения идентификации и аутентификации с использованием учетной записи портала «Госуслуг». В связи с этим обращения, направленные таким способом, могут служить основанием для проведения органом власти контрольно-надзорных мероприятий.

С целью направления обращения через ГИС ЖКХ необходимо сделать несколько простых шагов:

1. Войти в личный кабинет ГИС ЖКХ с сайта https://dom.gosuslugi.ru (отдельная регистрация не требуется – зайти можно через подтвержденную учетную запись «Госуслуг»).

2. В личном кабинете выбрать функцию «Направить обращение или жалобу».

3. Ввести адрес дома, в отношении которого необходимо рассмотреть проблемный вопрос.

4. Заполнить необходимые поля карточки обращения с указанием темы и текста направляемой жалобы, а также выбрать адресата обращения (тот орган власти или организация, в которую будет направлено обращение).

5. Нажать на кнопку «Отправить».

Для удобства пользования системой создано специальное мобильное приложение для платформ iOS и Android.