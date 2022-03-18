Губернатор Игорь Руденя проконтролировал ход строительных работ на площадке Детской областной клинической больницы

30 марта Губернатор Игорь Руденя провел выездное совещание на площадке строительства Детской областной клинической больницы по вопросам проведения работ на объекте. В обсуждении приняли участие руководитель фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Владимир Васильев, представители руководства генерального подрядчика – компании «РТ-Соцстрой» Государственной корпорации «Ростех», руководители профильных ведомств и лечебных учреждений региона.

Игорь Руденя и Владимир Васильев осмотрели строительную площадку детской областной больницы. Сейчас на объекте полностью завершены свайные работы и устройство монолитной плиты фундамента. Продолжается возведение несущих конструкций подземного этажа – армирование и бетонирование стен и колон.

«Работа идет в запланированном режиме с учетом корректировки стоимости материалов, которая усилиями Правительства Российской Федерации сейчас возвращается к прежним параметрам. Сегодня в условиях санкций мы понимаем, что ставку необходимо делать на импортозамещение и лучшие образцы современного отечественного высокотехнологичного оборудования. В ближайшее время темпы работ на площадке будут увеличены, ориентируемся на установленные сроки сдачи объекта», – рассказал журналистам глава региона по итогам совещания.

«Я с оптимизмом смотрю на то, что здесь уже сделано. 4 апреля депутаты фракции «Единой России» встречаются с Председателем партии, и мы планируем, в том числе, обсудить вопросы, которые прозвучали сегодня», – отметил Владимир Васильев.

Открытие нового комплекса детской областной больницы позволит создать в Твери современный кластер оказания медицинской помощи, который объединит ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр, ОКБ, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета.

На территории кластера будут созданы все условия для комфортного посещения учреждений, качественного оказания медицинской помощи пациентам.

В соответствии с проектной документацией новая ДОКБ рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений пациентов в год. Здесь запланировано открытие 17 отделений, в том числе онкогематологического и офтальмологического, потребность в которых испытывает регион. Предусмотрены отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, неонатологии, функциональной и эндоскопической диагностики, восстановительного лечения и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области