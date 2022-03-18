Губернатор Игорь Руденя обсудил с директором Музея Победы Александром Школьником развитие территории Ржевского мемориала

30 марта Губернатор Игорь Руденя провёл рабочую встречу с директором Центрального музея Великой Отечественной войны (Музей Победы) Александром Школьником. Обсуждалось дальнейшее развитие территории Ржевского мемориала Советскому солдату.

В структуру комплекса уже входит музейный павильон – Ржевский филиал Музея Победы. Также на территории, прилегающей к Ржевскому мемориалу Советскому Солдату в Тверской области, будет построен павильон для проведения общественных и просветительских мероприятий гражданско-патриотической направленности.

На встрече обсуждалось создание крупного музейного комплекса, посвящённого героическим страницам истории ржевской земли.

Как отметил Игорь Руденя, Ржев - это центр патриотической и воинской славы Центральной России. Музейный комплекс на территории Ржевского мемориала, по словам Губернатора, должен быть создан по аналогии с Музеем Победы на Поклонной горе в Москве и отражать масштаб Ржевской битвы.

Планируется, что в состав комплекса войдут музеи, трехмерная панорама, культурный и информационный центры, другие объекты.

Ржевский мемориал Советскому солдату открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В церемонии принял участие Губернатор Игорь Руденя, почетными гостями открытия стали ветераны-фронтовики, проживающие в Тверской области.

Проект реализован совместно Российским военно-историческим обществом и Правительством Тверской области. С момента открытия Ржевский мемориал посетило более 3 миллионов человек.

При поддержке Президента Владимира Путина и Правительства РФ компанией «Российские железные дороги» в 2021 году введена новая станция «Ржевский мемориал». С 6 мая от Москвы к мемориалу запущены поезда «Ласточка». Также запланирована электрификация ветки, что позволит значительно сократить время в пути на новом маршруте. Станцию и мемориал соединит пешеходная дорожка. Кроме того, планируется далее развивать музейно-парковую площадку непосредственно у мемориала.

В регионе идет активное развитие инфраструктуры у Ржевского мемориала. При его строительстве Тверская область взяла на себя обязательства по созданию подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройству территории комплекса. До Ржевского мемориала запущены рейсовые автобусы.

Пресс-служба Правительства Тверской области