Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 марта 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 127 139 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 685 660 человек, в том числе за сутки – 327 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 859 738, в том числе за последние сутки их проведено 2145.

Всего в настоящее время в регионе подтверждены 156 958 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 695 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 54 138

Конаковский район 11 972

Ржев 8431

Калининский район 6677

Вышневолоцкий городской округ 6179

Торжок 5274

Кимры 4791

Бежецкий район 4016

Бологовский район 3708

Кашинский городской округ 3559

Осташковский городской округ 3391

Калязинский район 3106

Старицкий район 3110

Лихославльский район 2901

Нелидовский городской округ 2904

Максатихинский район 2362

Западнодвинский муниципальный округ 2230

Торопецкий район 2084

Торжокский район 1865

Весьегонский муниципальный округ 1815

Зубцовский район 1763

Рамешковский район 1752

Оленинский муниципальный округ 1739

Кувшиновский район 1688

Селижаровский муниципальный округ 1413

Андреапольский муниципальный округ 1297

Спировский район 1259

Ржевский район 1229

Краснохолмский муниципальный округ 1164

Кесовогорский район 1088

Сонковский район 1039

Кимрский район 1008

ЗАТО Озёрный 977

Пеновский муниципальный округ 939

Фировский район 930

Бельский район 766

Сандовский муниципальный округ 740

Молоковский район 554

Жарковский район 543

Лесной муниципальный округ 523

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области