Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 марта 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 127 139 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 685 660 человек, в том числе за сутки – 327 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 859 738, в том числе за последние сутки их проведено 2145.
Всего в настоящее время в регионе подтверждены 156 958 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 695 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 54 138
Конаковский район 11 972
Ржев 8431
Калининский район 6677
Вышневолоцкий городской округ 6179
Торжок 5274
Кимры 4791
Бежецкий район 4016
Бологовский район 3708
Кашинский городской округ 3559
Осташковский городской округ 3391
Калязинский район 3106
Старицкий район 3110
Лихославльский район 2901
Нелидовский городской округ 2904
Максатихинский район 2362
Западнодвинский муниципальный округ 2230
Торопецкий район 2084
Торжокский район 1865
Весьегонский муниципальный округ 1815
Зубцовский район 1763
Рамешковский район 1752
Оленинский муниципальный округ 1739
Кувшиновский район 1688
Селижаровский муниципальный округ 1413
Андреапольский муниципальный округ 1297
Спировский район 1259
Ржевский район 1229
Краснохолмский муниципальный округ 1164
Кесовогорский район 1088
Сонковский район 1039
Кимрский район 1008
ЗАТО Озёрный 977
Пеновский муниципальный округ 939
Фировский район 930
Бельский район 766
Сандовский муниципальный округ 740
Молоковский район 554
Жарковский район 543
Лесной муниципальный округ 523
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области