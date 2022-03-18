Тверские баскетболисты впервые в истории регионального баскетбола вышли в финал Первенства России среди юниоров

Тверские баскетболисты впервые в истории регионального баскетбола вышли в финал Первенства России среди команд юниоров до 19 лет. Третий тур полуфинального раунда соревнований прошёл в городе Ессентуки.

Помимо воспитанников тверской СШОР по игровым видам спорта под руководством главного тренера Руслана Старкова за право попадания в число лучших юниорских коллективов России боролись команды из Московской области, Екатеринбурга, Пермского края, Алтайского края.

По результатам кругового турнира, приложив максимум усилий, тверские спортсмены обеспечили себе путёвку в финал, участие в котором в общей сложности примут 8 команд.

Финал соревнований пройдёт с 25 по 30 апреля этого года в Санкт-Петербурге.

Помимо того, что подобный результат достигнут впервые в истории тверского баскетбола, уникален и тот факт, что баскетболисты смогли сделать фантастический прорыв в 30 мест всего за один сезон. В прошлом году команда Руслана Старкова по итогам сезона Первенства России заняла 38 место из 41 команды, а спустя год коллектив из Твери уже гарантировано не опустится ниже восьмого места.

Пресс-служба Правительства Тверской области