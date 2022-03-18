Тверская область приняла вынужденных переселенцев из Украины. Утром 30 марта организованная группа специальным поездом прибыла в Тверь из Таганрога. Всего более 300 человек. Это женщины, пожилые граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также 85 детей.

О том, что регион готов принять вынужденных переселенцев Губернатор Игорь Руденя сообщил 19 февраля. Для этого, по поручению главы региона, созданы все необходимые условия, в том числе для проживания людей, обеспечены дополнительные резервы.

Граждан встречали представители регионального Правительства, сотрудники Главного Управления МЧС по Тверской области, врачи. Был организован медицинский осмотр всех прибывших.

Автобусами «Транспорта Верхневолжья» жителей ДНР доставили в шесть заранее подготовленных пунктов временного размещения на территории города Твери. В пунктах медиками проводится ПЦР-тестирование на выявление коронавирусной инфекции.

Дети будут определены в образовательные учреждения, взрослому населению окажут содействие в трудоустройстве в соответствии с имеющейся у них квалификацией.

С семьёй, включая шестилетнего ребёнка, из Мариуполя в Тверь приехала Анастасия Юрьева.

«22 марта просто убегали оттуда, всё горело, стреляли. Очень быстро организовали нашу эвакуацию. В Тверь приехали – нас сразу осмотрели врачи. Разместили хорошо, cразу покормили», - поделилась Анастасия.

Многие вынужденные переселенцы прибыли в Тверь со своими домашними любимцами – кошками и собаками, что потребовало отдельного внимания при размещении.

До сегодняшнего дня организованные группы жителей Донбасса на территорию Тверской области не пребывали. Вынужденным переселенцам, которые приехали в регион самостоятельно - к своим родным и знакомым, оказывается поддержка в предоставлении медицинских услуг, устройстве детей в школы и детские сады.

Пресс-служба Правительства Тверской области