Предприятиям Тверской области окажут поддержку по программе «Оборотный капитал»

Двум компаниям Верхневолжья предоставят государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал». Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя. В общей сложности предприятиям на льготных условиях предоставят 40 млн рублей сроком на 18 месяцев под 1,5% годовых. Средства компании направят на закупку материалов, сырья и комплектующих для производства.

На заседании одобрена заявка на предоставление льготного займа ООО «Интерра Деко Групп». Предприятие производит лаки и эмали, а также инновационные краски премиум-класса и фасадные мраморные штукатурки. Благодаря поддержке по программе «Оборотный капитал» компания сможет расширить линейку производимой продукции, выйти на новые рынки сбыта и увеличить объемы продаж в текущем году на 30%.

Поддержка также будет оказана Кимрскому заводу теплового оборудования «Радиатор». Компания выпускает стальные трубчатые радиаторы дизайн-класса, внутрипольные и напольные конвекторы отопления. Средства займа будут направлены на закупку запасов необходимых для производства материалов.

Кроме того, на заседании принято решение о продлении сроков возврата займов по программе «Оборотный капитал» предприятиям машиностроительной отрасли – АО «СтанкоМашКомплекс» и ООО «Ржевмаш». Это обеспечит стабильную работу и сохранение коллективов, создаст условия для дальнейшего расширения производства и номенклатуры выпускаемой продукции.

Пресс-служба Правительства Тверской области