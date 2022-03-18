Юных художников Тверской области приглашают к участию в региональном конкурсе «Пасха глазами детей»

posted by Максим Малахов on ср, 03/30/2022 - 09:16

 

Ежегодно в апреле в Тверской области проводится дистанционный региональный конкурс детского изобразительного творчества «Пасха глазами детей». Его участниками могут стать обучающиеся художественных отделений детских школ искусств, образовательных организаций и  культурно-досуговых учреждений.

Мероприятие проводится в два этапа. Прием заявок и фотоматериалов художественных работ в электронном виде будет проходить  с 1 апреля по 21 апреля. С  22 апреля по 29 апреля  члены жюри будут оценивать работы.

В состав жюри войдут художники из Тверской и Владимирской областей,  Республики Мордовия.

    Конкурс проводится в шести возрастных категориях (от 4 до 18 лет) по двум номинациям: «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство».

Впервые конкурс, который нацелен на сохранение и развитие православных традиций, поддержку одаренных детей,  повышение мастерства учащихся, состоялся в 2015 году.  В прошлом году в мероприятии приняли участие 120 юных художников из 6 муниципальных образований Тверской области. Победителями стали 35 ребят.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области