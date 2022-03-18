На заседании Правительства Тверской области принята региональная программа по борьбе с борщевиком

Межведомственная региональная программа по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Тверской области рассмотрена на заседании регионального Правительства, которое 29 марта провёл Губернатор Игорь Руденя. Ключевая задача мероприятий программы - сокращение площади произрастания растения в регионе.

«Борьба с борщевиком – это комплексная работа. В ней должны принимать участие владельцы земельных участков, главы муниципальных образований, руководители предприятий, в том числе сельскохозяйственных», – отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы представителей СМИ после заседания.

В частности, в программу включено проведение профилактических и надзорных мероприятий в отношении правообладателей земельных участков, на территории которых произрастает борщевик Сосновского.

Напомним, в Верхневолжье внесены изменения в областной закон «Об административных правонарушениях», согласно которым правообладатели земельных участков в регионе должны ликвидировать на своих территориях борщевик Сосновского. За непроведение таких мероприятий на участках, находящихся в собственности, владении или пользовании, предусмотрены штрафы.

Также в программу включены мероприятия по информированию жителей региона об опасности борщевика, допустимых способах его удаления, ответственности за непринятия мер по борьбе с распространением этого растения.

Координировать реализацию программы будет Министерство по обеспечению контрольных функций при активном участии Минсельхоза, Минрегионразвития, Минтранса и других исполнительных органов государственной власти, а также муниципалитетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области