На заседании Правительства Тверской области принята региональная программа по борьбе с борщевиком

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Межведомственная региональная программа по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Тверской области рассмотрена на заседании регионального Правительства, которое 29 марта провёл Губернатор Игорь Руденя. Ключевая задача мероприятий программы - сокращение площади произрастания растения в регионе.
«Борьба с борщевиком – это комплексная работа. В ней должны принимать участие владельцы земельных участков, главы муниципальных образований, руководители предприятий, в том числе сельскохозяйственных», – отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы представителей СМИ после заседания.
В частности, в программу включено проведение профилактических и надзорных мероприятий в отношении правообладателей земельных участков, на территории которых произрастает борщевик Сосновского.
Напомним, в Верхневолжье внесены изменения в областной закон «Об административных правонарушениях», согласно которым правообладатели земельных участков в регионе должны ликвидировать на своих территориях борщевик Сосновского. За непроведение таких мероприятий на участках, находящихся в собственности, владении или пользовании, предусмотрены штрафы.
Также в программу включены мероприятия по информированию жителей региона об опасности борщевика, допустимых способах его удаления, ответственности за непринятия мер по борьбе с распространением этого растения.
Координировать реализацию программы будет Министерство по обеспечению контрольных функций при активном участии Минсельхоза, Минрегионразвития, Минтранса и других исполнительных органов государственной власти, а также муниципалитетов.
Пресс-служба Правительства Тверской области