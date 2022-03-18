Тверская область продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик

29 марта из Верхневолжья самолётом ИЛ-76 отправлен очередной гуманитарный груз мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик. Всего - более 10 тонн продовольственных и непродовольственных товаров.

Ранее Губернатор Игорь Руденя дал поручение о еженедельной отправке партий гуманитарной помощи жителям Донбасса.

«Оказание поддержки жителям этих территорий - наш вклад в реализацию задач, поставленных Президентом Российской Федерации», – считает глава региона.

Тверская область уже отправила в Донецкую и Луганскую народные республики шесть фур гуманитарной помощи (свыше 75 тонн товаров) и 28 марта первый гумгруз весом 19 тонн самолётом ИЛ-76.

Продукцию предоставили компании из Кувшиново, Старицы, Пено, Кимр, Кесовой Горы, Вышнего Волочка, Лесного, Рамешек, Весьегонска, Лихославля, Сандово, Ржева, Зубцова, Максатихи, Селижарово.

В Верхневолжье готовы принять беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, определены места для временного размещения граждан ДНР и ЛНР.

На сегодняшний день организованные группы жителей Донбасса на территорию Тверской области не пребывали. Вынужденным переселенцам, которые приехали в регион самостоятельно - к своим родным и знакомым, оказывается поддержка в предоставлении медицинских услуг, устройстве детей в школы и детские сады.

Пресс-служба Правительства Тверской области