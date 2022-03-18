75 процентов жителей Тверской области поддерживают специальную военную операцию на Украине

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Фонд «Общественное мнение» представил результаты общероссийского опроса о специальной военной операции Вооруженных Сил РФ на Украине.
По данным фонда, в России 73 процента респондентов считают правильными действия нашей страны на Украине. В Тверской области этот показатель даже несколько выше – 75 процентов.
Среди опрошенных россиян 71 процент считают, что одна из главных целей Российской Федерации – «обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на её территории баз НАТО», а 52 процента отметили защиту жителей Донецкой и Луганской народных республик, 21 процент полагают, что Россия стремится «изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти».
Кроме того, по результатам опроса, порядка 64% респондентов из Тверской области не обеспокоены уходом иностранных компаний с российского рынка.
Общероссийский опрос проводился 14 и 15 марта методом онлайн-анкетирования в социальных сетях.
Фонд «Общественное мнение» - российская некоммерческая организация, занимающаяся проведением социологических исследований.