75 процентов жителей Тверской области поддерживают специальную военную операцию на Украине

Фонд «Общественное мнение» представил результаты общероссийского опроса о специальной военной операции Вооруженных Сил РФ на Украине.

По данным фонда, в России 73 процента респондентов считают правильными действия нашей страны на Украине. В Тверской области этот показатель даже несколько выше – 75 процентов.

Среди опрошенных россиян 71 процент считают, что одна из главных целей Российской Федерации – «обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на её территории баз НАТО», а 52 процента отметили защиту жителей Донецкой и Луганской народных республик, 21 процент полагают, что Россия стремится «изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти».

Кроме того, по результатам опроса, порядка 64% респондентов из Тверской области не обеспокоены уходом иностранных компаний с российского рынка.

Общероссийский опрос проводился 14 и 15 марта методом онлайн-анкетирования в социальных сетях.

Фонд «Общественное мнение» - российская некоммерческая организация, занимающаяся проведением социологических исследований.