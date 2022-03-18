Жителей Тверской области приглашают принять участие во флешмобе в поддержку российской армии

Тверской областной Дом народного творчества приглашает жителей Верхневолжья принять участие во всероссийском флешмобе-челлендже «За Армию Страны! За Мир! За Президента!» Акция пройдет в поддержку российской армии, участвующей в спецоперации на территории Украины.

Чтобы стать участником флешмоба необходимо записать видео с исполнением песни, выложить в соцсеть с хэштегами #ЗаАрмиюСтраны #Своихнебросаем #ЗаМир #ЗаПрезидента и передать ее трем следующим участникам, отметив их в публикации.

Так, к акции уже присоединились Народный самодеятельный коллектив хор «Россияночка» из Удомельского округа, а также Академический хор и народный мужской вокальный ансамбль «Талисман» Дворца культуры «40 лет Октября» из Кимр. Их выступления можно увидеть в официальной группе онлайн-акций Тверского Дома народного творчества в ВК по ссылке: https://vk.com/todntonline.