В Правительстве Тверской области обсудили вопросы обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры региона

29 марта Губернатор Игорь Руденя провел заседание Антитеррористической комиссии в Тверской области. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности на территории Верхневолжья.

«Сегодня характер современных вызовов диктует нам повышенные требования к работе по борьбе с терроризмом», - отметил Игорь Руденя.

Одна из тем заседания – защищенность объектов транспорта и транспортной инфраструктуры. Участники заседания обсудили проведение мероприятий по данному направлению. Ключевая задача – обеспечение максимальной безопасности пассажиров на всех маршрутах, а также готовность персонала оперативно действовать в любых ситуациях.

Также рассмотрен ход реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории Тверской области. В этой работе задействованы представители силовых ведомств, исполнительных органов государственной власти, муниципалитетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области