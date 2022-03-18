В Правительстве Тверской области обсудили вопросы обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры региона

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29 марта Губернатор Игорь Руденя провел заседание Антитеррористической комиссии в Тверской области. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности на территории Верхневолжья.
«Сегодня характер современных вызовов диктует нам повышенные требования к работе по борьбе с терроризмом», - отметил Игорь Руденя.
Одна из тем заседания – защищенность объектов транспорта и транспортной инфраструктуры. Участники заседания обсудили проведение мероприятий по данному направлению. Ключевая задача – обеспечение максимальной безопасности пассажиров на всех маршрутах, а также готовность персонала оперативно действовать в любых ситуациях.
Также рассмотрен ход реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории Тверской области. В этой работе задействованы представители силовых ведомств, исполнительных органов государственной власти, муниципалитетов.
Пресс-служба Правительства Тверской области