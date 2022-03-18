В 2022 году в Верхневолжье будут поддержаны 8 поисковых объединений

Из бюджета Тверской области выделено 6,5 млн рублей на поддержку в 2022 году восьми поисковых объединений. Решение принято 29 марта на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

По мнению главы региона, патриотическая работа с молодёжью, в том числе развитие поискового движения, играет большую роль в сохранении памяти о подвиге поколения победителей.

Поддержка области позволит провести поисковые экспедиции в Вышневолоцком, Андреапольском, Осташковском, Оленинском округах, Калининском, Торжокском, Зубцовском, Старицком, Бельском и Ржевском районах.

Областная субсидия также выделяется на проведение Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Она пройдет с 9 по 22 сентября в окрестностях деревни Толстиково Ржевского района. В этом году участниками экспедиции станут порядка 450 представителей поисковых отрядов и объединений из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Экспедиция проходит в Тверской области с 2016 года. За шесть лет были подняты останки около 2300 бойцов и командиров Красной Армии, установлены имена более 100 воинов, отстоявших Родину у врага.

Пресс-служба Правительства Тверской области