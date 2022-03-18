В Тверской области в этом году по Программе поддержки местных инициатив реализуют 262 проекта

В Тверской области в 2022 году дополнительно реализуют 74 проекта по Программе поддержки местных инициатив (ППМИ). Решение принято на заседании регионального Правительства, которое 29 марта провел Губернатор Игорь Руденя.

Просьба об увеличении финансирования на реализацию Программы поддержки местных инициатив в 2022 году поступила в январе от Ассоциации муниципальных образований Тверской области и была поддержана главой региона. Дополнительный конкурсный отбор был проведён в середине марта. С учётом первого конкурса всего в текущем году в регионе реализуют 262 проекта ППМИ в 38 муниципальных образованиях.

«Программа является очень популярной и востребованной среди наших граждан. Это эффективно работающий инструмент решения наиболее актуальных вопросов территорий и вовлечения жителей в работу по развитию региона», - считает Игорь Руденя.

В этом году предпочтение граждане отдали проектам по улучшению качества водоснабжения, дорог и уличного освещения на своих территориях, а также оборудованию детских площадок и спортивных объектов.

Кроме того, будут реализованы проекты по благоустройству территорий, ремонту местных домов культуры и мест массового отдыха граждан, дворовых территорий, приобретению оборудования и коммунальной техники, мест сбора твёрдых коммунальных отходов и другие. В реализацию инициатив помимо областного бюджета вклад вносят местные жители, муниципальные бюджеты, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников.

Самыми активными участниками программы в этом году стали Старицкий район, Вышневолоцкий и Осташковский городские округа, Бологовский и Фировский районы. Первый раз в программе принимает участие ЗАТО Озёрный.

ППМИ стартовала в Тверской области в 2013 году. Количество реализуемых проектов ежегодно растёт. За прошедшие шесть лет – с 2016 по 2021 годы – в рамках ППМИ уже созданы 1582 объекта общественной инфраструктуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области