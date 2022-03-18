В городе Бологое Тверской области простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине военнослужащим Павлом Яковлевым

29 марта в городе Бологое прошло прощание с Павлом Яковлевым, военнослужащим, погибшим при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на Украине.

Соболезнования семье военнослужащего выразил Губернатор Игорь Руденя.

«Настоящий офицер, Павел Михайлович до конца оставался верен великим традициям русских воинов, отдал жизнь во имя Родины, стойко и мужественно исполняя свой долг перед Отчизной в борьбе с национализмом и неофашизмом в ходе специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, на Украине», - отметил глава региона.

Траурный митинг состоялся на Медведевском кладбище города Бологое.

От имени регионального Правительства слова соболезнования выразила заместитель Председателя Правительства Тверской области - министр социальной защиты населения Валентина Новикова.

«Павел Михайлович проявил истинное мужество и героизм, сражаясь с украинским национализмом. Его имя навсегда останется в истории Тверской области», - сказала Валентина Новикова.

Проститься с Павлом Яковлевым пришли жители Бологое, его сослуживцы, одноклассники, учителя.

«Провожая сегодня в последний путь своего ученика, я хочу вспомнить, что Паша был очень отзывчивым, добрым, открытым человеком, который всегда улыбался. В нашей памяти он останется именно таким», - сказала классный руководитель Елена Барсакова.

Павел Яковлев окончил среднюю общеобразовательную школу № 11 г. Бологое, с отличием Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. После окончания обучения был назначен начальником топографической службы штаба 234 гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Указом Президента Российской Федерации гвардии лейтенант Яковлев Павел Михайлович награждён Орденом Мужества (посмертно).

Павла Яковлева похоронили с воинскими почестями.