В Тверской области поддержат 78 новых проектов в сфере туризма

В Верхневолжье направят дополнительные средства из областного бюджета на развитие туристической инфраструктуры. Вопрос рассмотрен на заседании Правительства Тверской области, которое 29 марта провёл Губернатор Игорь Руденя.

Представители турбизнеса смогут получить господдержку на создание и развитие пляжей, кемпингов и глэмпингов, на развитие инфраструктуры туризма, включая приобретение туристского оборудования, разработку новых маршрутов, создание электронных путеводителей, в том числе мобильных приложений и аудиогидов. С учетом предоставления федерального финансирования на эти цели регион сможет поддержать реализацию не менее 78 проектов в сфере туризма.

«В этом году совершенно новый уровень туристической активности формируется в Центральном федеральном округе. Федеральные меры поддержки – это возможность обновления туристской инфраструктуры. Выделение средств на создание кемпингов, пляжей, благоустройство территорий – это первый пакет мер поддержки. Будет также подготовлен второй пакет. Учитывая пожелания наших предпринимателей, откроем новую позицию – создание спа-центров при уже действующих гостиницах, отелях, туристических базах, что позволит обеспечивать хорошую загрузку объектов круглогодично», - прокомментировал Игорь Руденя, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Также на заседании Правительства Тверской области внесены изменения в порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам и предпринимателям на создание объектов туристского показа и туристской инфраструктуры.

Данная программа реализуется в Верхневолжье с 2018 года. Получателей поддержки ежегодно определяют по результатам конкурсного отбора. Средства направляются на создание музеев, этнографических парков, туристских информационных центров, площадок для проведения мероприятий в сфере туризма.

Сейчас этот перечень расширен. Теперь поддержку по региональной программе можно получить и на создание коллективных средств размещения, глэмпингов и кемпингов некапитального характера. Кроме того, увеличен предельный размер субсидии с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области