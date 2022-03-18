Игорь Руденя: ключевая задача к 2024 году – газификация всех ранее негазифицированных районов Тверской области

Итоги реализации программы газификации в тверском регионе в 2021 году и планы на текущий год рассмотрены на заседании Правительства Тверской области, которое 29 марта провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Президент Российской Федерации подчеркнул, что несмотря на текущие вызовы, стратегические национальные цели должны быть достигнуты в установленные сроки. Своевременная реализация программы газификации нашего региона играет ключевую роль для успешного решения задач по импортозамещению. Без наличия газовых сетей невозможно создавать современные производства, развивать предприятия, которые производят конкурентную продукцию. Для нас модернизация экономики и повышение качества жизни – это неразрывные процессы, которые должны быть обеспечены ускоренными темпами газификации», - отметил Игорь Руденя.

Главой государства поставлена задача по поэтапному осуществлению газификации страны. В 2020 году Тверская область в числе первых субъектов страны подписала с «Газпромом» региональную программу развития газоснабжения и газификации до 2025 года.

Игорь Руденя подчеркнул: ключевая задача – газификация ранее негазифицированных районов региона.

Природный газ придёт на юго-западные и северо-восточные территории. Это Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы, Молоковский, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.

В 2021 году в рамках региональной программы газификации построено 19 объектов газовой инфраструктуры в 15 муниципалитетах. Протяжённость газовых сетей региона увеличилась на 187,6 км, предоставлена возможность газификации 2230 домовладений.

Построены внутрипоселковые газовые сети по посёлкам Жарковский и Молоково. Пуск газа в эти населённые пункты будет обеспечен после завершения строительства межпоселковых газопроводов в этом году.

Также в регионе проводится работа по обеспечению газификации промышленных площадок крупных инвестиционных проектов.

«В рамках сотрудничества с Правительством Тверской области мы получили полное содействие в строительстве газопровода среднего давления до нашего участка, где мы реализовывали инвестиционный проект. Газ мы получили в срок в соответствии с планом - графиком», - отметил генеральный директор АО «Торговая компания Альфа» Роман Хабаров.

В прошлом году началось проектирование внутрипоселковых сетей по Максатихе, строительство межпоселкового газопровода ГРС Бежецк – посёлок Максатиха со сроком окончания работ в 2023-ом.

В этом году завершится строительство внутрипоселковых газовых сетей в Красном Холме, запланировано начало строительства сетей в Нелидово и Оленино, а также ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода высокого давления от деревни Квакшино до деревни Игнатово в Калининском районе.

Дополнительно в Адресную инвестиционную программу Тверской области на 2022 год включено ещё 12 объектов. Это строительство распределительных газопроводов в границах деревень Терелесово и Федово в Вышневолоцком городском округе, газоснабжение д. Старое Брянцево Калининского района, строительство распределительного газопровода по деревням Сорокопенино, Добровки, Заречье, Марьино, Чублово, Филимоново, Селихово Конаковского района.

В Ржеве в АИП включено газоснабжение жилых домов по улицам Хорошевская, Аграрная, Добрая, Первого Салюта, в Ржевском районе – домов в деревне Мончалово.

В селе Кушалино Рамешковского муниципального округа предусмотрено газоснабжение индивидуальных жилых домов по улицам Строителей, 1 мая, Дорожная. Также в муниципалитете построят разводящие газовые сети по деревне Алёшино.

Кроме этого, на текущий год запланировано завершение разработки проектной документации на строительство сетей в Максатихе, строительство внутрипоселковых разводящих сетей по д. Горка Сонковского района. Реализация двух объектов в Кимрском районе.

В Тверской области ведётся работа по бесплатному подведению газа до границ домовладений. Всего планируется выполнить мероприятия по догазификации более 6900 домовладений в 27 муниципалитетах. В 2021 году опережающими темпами обеспечена догазификация порядка 1200 объектов.

В общей сложности в 2022 году планируется строительство 288 км межпоселковых и распределительных сетей, газифицировать 21 населённый пункт, более чем 6300 домовладений.

Пресс-служба Правительства Тверской области