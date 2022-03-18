Для школьников и студентов Твери пройдет Марафон финансовой грамотности

29 и 30 марта на площадке мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» в Твери пройдет марафон финансовой грамотности. Его участниками станут школьники от 10 до 18 лет, а также студенты колледжей и вузов.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, с основами предпринимательской деятельности подрастающего поколение необходимо знакомить со школьной скамьи. Это поможет ребятам определиться с будущей профессией, привлечь молодых людей в малый и средний бизнес.

Ребята смогут пройти тесты на знание основ финансовой грамотности, принять участие в деловых играх, направленных на знакомство с принципами планирования личного и семейного бюджета, а также лекциях по различным аспектам финансовой грамотности.

В рамках марафона эксперты расскажут самым юным участникам марафона основы финансовой грамотности, а для ребят постарше проведут занятия о правах, которыми обладает молодежь в финансовом секторе.

Для студентов запланированы лекция от налоговой службы по Тверской области по налоговым вычетам, в частности, на обучение, и выступление представителей тверского управления МВД и управления Банка России по Тверской области по теме кибербезопасности и защиты от мошенников.

Пресс-служба Правительства Тверской области