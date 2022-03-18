Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни народного художника СССР Сергея Ткачева

Ушёл из жизни академик Российской академии художеств, народный художник СССР Сергей Ткачев. Соболезнования родным Сергея Петровича выразил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Сергей Петрович искренне любил родную землю. В военные годы с оружием в руках он встал на защиту Отечества, а в мирное время своим искусством прославлял красоту России, трудовую доблесть жителей нашей страны. Его полотна согревают душу, пробуждают в зрителях лучшие чувства, напоминают о самых светлых и счастливых днях», - отметил Игорь Руденя.

Глава региона выразил уверенность, что еще многие поколения ценителей искусства будет восхищаться мастерством и талантом Сергея Петровича.

Сергей Ткачёв - старший брат народного художника СССР Алексея Ткачёва. Братья многие годы работали на Академической даче в Тверской области. Они стали известны в первую очередь как жанристы, создающие картины о русской деревне и судьбах разных поколений ее жителей.

Летом 2021 года в ходе посещения Академической дачи под Вышним Волочком глава региона пообщался с братьями Ткачёвыми.

«Мы много лет проработали на «Академичке». Это уже наша родина, из которой мы вышли. Хоть мы и из Брянска, но «Академичку» мы очень любим», – сказал во время разговора Алексей Ткачев.

Пресс-служба Правительства Тверской области