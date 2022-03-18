Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 29 марта 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 195 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 125 689 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 685 247 человек, в том числе за сутки – 284 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 857 593, в том числе за последние сутки их проведено 1203.
Всего в настоящее время в регионе подтверждены 156 772 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 695 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 54 084
Конаковский район 11 970
Ржев 8422
Калининский район 6673
Вышневолоцкий городской округ 6170
Торжок 5265
Кимры 4783
Бежецкий район 4007
Бологовский район 3702
Кашинский городской округ 3559
Осташковский городской округ 3385
Калязинский район 3106
Старицкий район 3107
Лихославльский район 2897
Нелидовский городской округ 2896
Максатихинский район 2358
Западнодвинский муниципальный округ 2227
Торопецкий район 2082
Торжокский район 1862
Весьегонский муниципальный округ 1813
Зубцовский район 1760
Рамешковский район 1750
Оленинский муниципальный округ 1737
Кувшиновский район 1685
Селижаровский муниципальный округ 1409
Андреапольский муниципальный округ 1295
Спировский район 1258
Ржевский район 1228
Краснохолмский муниципальный округ 1162
Кесовогорский район 1086
Сонковский район 1037
Кимрский район 1007
ЗАТО Озёрный 977
Пеновский муниципальный округ 936
Фировский район 927
Бельский район 764
Сандовский муниципальный округ 737
Молоковский район 552
Жарковский район 542
Лесной муниципальный округ 521
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области