Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 29 марта 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 195 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 125 689 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 685 247 человек, в том числе за сутки – 284 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 857 593, в том числе за последние сутки их проведено 1203.

Всего в настоящее время в регионе подтверждены 156 772 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 695 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 54 084

Конаковский район 11 970

Ржев 8422

Калининский район 6673

Вышневолоцкий городской округ 6170

Торжок 5265

Кимры 4783

Бежецкий район 4007

Бологовский район 3702

Кашинский городской округ 3559

Осташковский городской округ 3385

Калязинский район 3106

Старицкий район 3107

Лихославльский район 2897

Нелидовский городской округ 2896

Максатихинский район 2358

Западнодвинский муниципальный округ 2227

Торопецкий район 2082

Торжокский район 1862

Весьегонский муниципальный округ 1813

Зубцовский район 1760

Рамешковский район 1750

Оленинский муниципальный округ 1737

Кувшиновский район 1685

Селижаровский муниципальный округ 1409

Андреапольский муниципальный округ 1295

Спировский район 1258

Ржевский район 1228

Краснохолмский муниципальный округ 1162

Кесовогорский район 1086

Сонковский район 1037

Кимрский район 1007

ЗАТО Озёрный 977

Пеновский муниципальный округ 936

Фировский район 927

Бельский район 764

Сандовский муниципальный округ 737

Молоковский район 552

Жарковский район 542

Лесной муниципальный округ 521

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области