Гуманитарная помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик из Тверской области будет доставлена самолетом ИЛ-76

Более 19 тонн гуманитарного груза будет доставлено из Тверской области мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик самолетом ИЛ-76. Первая авиационная доставка из Верхневолжья была загружена 28 марта на аэродроме Мигалово.

Ранее Губернатор Игорь Руденя дал поручение о еженедельной отправке партий гуманитарной помощи жителям Донбасса.

«Оказание поддержки жителям этих территорий - наш вклад в реализацию задач, поставленных Президентом Российской Федерации», – считает глава региона.

В состав груза вошли вода, мука, крупы, консервы, чай, каши, а также непродовольственные товары.

Ранее Тверская область отправила шесть фур гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики – свыше 75 тонн товаров. Продукцию предоставили производства из Кувшиново, Старицы, Пено, Кимр, Кесовой Горы, Вышнего Волочка, Лесного, Рамешек, Весьегонска, Лихославля, Сандово, Ржева, Зубцова, Максатихи, Селижарово.

В Верхневолжье готовы принять беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, определены места для временного размещения граждан ДНР и ЛНР.

На сегодняшний день организованные группы жителей Донбасса на территорию Тверской области не пребывали. Вынужденным переселенцам, которые приехали в регион самостоятельно - к своим родным и знакомым, оказывается поддержка в предоставлении медицинских услуг, устройстве детей в школы и детские сады.

Пресс-служба Правительства Тверской области