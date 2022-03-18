Школьники Тверской области представили свои инновационные проекты и исследования в рамках Всероссийского конкурса «Большие вызовы»

В образовательном центре «Орион» прошел региональный трек Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Свои исследовательские и проектные работы представили 25 авторов из Твери, Оленино, Бологого, Лихославля и Вышневолоцкого округа.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Свои разработки представили школьники с 7 по11 классы и студенты 1 и 2 курсов колледжей и техникумов. Для ребят участие в конкурсе стало возможностью создать и представить жюри свои инновационные проекты или исследования.

«Конкурс научно-технологических проектов приводит в центр «Сириус» исследователей, которые еще школьниками идут в науку или реализуют себя в техническом творчестве. Участники конкурса прошлых лет уже получили патенты на изобретения, опубликовали научные статьи, работают во всех инновационных компаниях-партнерах центра», – отметила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Конкурс проводится по 13 актуальным направлениям прикладной науки: когнитивные исследования, космические технологии, агропромышленные и биотехнологии, большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение, передовые производственные технологии, умный город и безопасность, беспилотные летательные аппараты.

Победителями регионального трека конкурса стали Анна Вуймина (7 класс), представившая проект «Влияние коллективной мотивации на вероятность случайного события», Давид Губанов (8 класс), защитивший свою разработку «Жидкостный ракетный двигатель «ЮГ-60», Кирилл Хохлов (7 класс) с изобретением умной теплицы «Smart Garden». Кроме того, лучшими признаны проекты Ангелины Крупениковой (10 класс) «Коллаборативная робототехника», Валерии Трегуб (11 класс) «Музей геометрических фигур», Анны Усовой (9 класс) «Музей геометрических фигур», Киры Князевой (9 класс) «Космические технологии. Двадцать лет звездных побед/Открытие переменной звезды», Георгия Мочалова (10 класс), «Лунный комбайн для добычи гелия 3» и Кирилла Костырева (9 класс) «Умный детектор движения, основанный на принципе анализа интерференционной картины помещения».

Победители примут участие в заключительном этапе конкурса, где им предстоит пройти тестирование и собеседование с представителями проектной программы «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус».

Пресс-служба Правительства Тверской области