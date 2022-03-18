За 2021 год в Тверской области мобильные бригады врачей обследовали более 1600 пациентов

В 2021 году мобильные бригады врачей Областной клинической больницы совершили 30 выездов в районы, было обследовано 1608 пациентов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, работа врачебных мобильных бригад позволяет повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний на местах.

Специализированную помощь жителям районов Тверской области в прошлом году оказывали врачи узких специальностей - кардиологи, гинекологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, урологи.

Специалисты выписали 53 направления на дополнительное обследование и 29 на госпитализацию в Областную клиническую больницу и в центральные районные больницы.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Верхневолжье возобновлены выезды мобильных медицинских бригад в районы Верхневолжья.

В апреле мобильные медицинские бригады посетят четыре района Тверской области: 7 апреля – Оленинский муниципальный округ, 14 апреля – Максатихинский район, 21 апреля – Кесовогорский район, 28 апреля – Селижаровский муниципальный округ.

Специализированную медицинскую помощь взрослому населению будут оказывать кардиолог, эндокринолог, невролог и офтальмолог. Приём населения пройдёт в центральных районных больницах.

Пресс-служба Правительства Тверской области