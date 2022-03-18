28 марта Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам деятельности Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, вопросы оказания гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Седьмая отправка гуманитарного груза ожидается сегодня. Это авиационная доставка самолетом ИЛ-76, которая загружена на аэродроме Мигалово.

Ранее на Донбасс уже было направлено 6 фур гуманитарной помощи из Верхневолжья - свыше 60 тонн продовольственных и непродовольственных товаров. Продукцию предоставили производства из Кувшиново, Старицы, Пено, Кимр, Кесовой Горы, Вышнего Волочка, Лесного, Рамешек, Весьегонска, Лихославля, Сандово, Ржева, Зубцова, Максатихи, Селижарово.

Главой региона было дано поручение о еженедельной отправке партий гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Также на совещании рассмотрены обращения жителей Тверской области по вопросам поддержки семей с детьми, ремонта дорог, организации транспортного обслуживания, медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения граждан и другим.

Обращения, поступающие от жителей Тверской области, находится на особом контроле, по каждому принимаются необходимые решения.

Пресс-служба Правительства Тверской области