На заседании Правительства Тверской области рассмотрят итоги реализации программы газификации в 2021 году и задачи текущий год

Итоги реализации программы газификации в Верхневолжье в 2021 году и задачи на текущий год рассмотрят на заседании Правительства Тверской области, которое 29 марта проведёт Губернатор Игорь Руденя.

«Газификация региона является одним из ключевых условий достижения национальных целей, обозначенных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, – считает Игорь Руденя. – Программа газификации Верхневолжья стала одной из наиболее масштабных. До 2025 года нам необходимо построить более 1100 километров газовых сетей и около 150 км отводов».

В 2020 году Тверская область в числе первых субъектов страны подписала с «Газпромом» региональную программу развития газоснабжения и газификации до 2025 года.

Природный газ придёт в ранее негазифицированные северо-восточные и юго-западные территории. Это Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы, Молоковский, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.

23 марта Губернатор Игорь Руденя в Москве принял участие в совещании по вопросам газификации тверского региона, которое провёл Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Одно из ключевых решений - ускорение строительства газопровода-отвода от Ржева до Нелидово и ГРС Нелидово.

Кроме того, в повестку дня заседания Правительства включёны вопросы о реализации проектов по Программе поддержки местных инициатив, поддержке туристического бизнеса, поискового движения и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области