Компания «Торжокские золотошвеи» приняла участие в Международном экономическом форуме государств-участников СНГ, который проходил в Москве в Центре международной торговли. В этом году повестка экономического форума была связана с увеличением деловых связей между предпринимательским сообществом стран ближнего и дальнего зарубежья.

Предприятие «Торжокские золотошвеи» ежегодно принимает участие в этом событии, постоянно налаживая контакты с участниками форума. Здесь немаловажную роль играет импортозамещение в текущих условиях.

«Сегодня наша задача – укрепить экономический потенциал страны, максимально развить объёмы производств, номенклатуру товаров на территории Тверской области, создавать новые рабочие места», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Фабрика полностью обеспечена сырьевыми и производственными мощностями. Как отметил Олег Иванов, председатель Совета директоров предприятия «Торжокские золотошвеи», в ближайшее время планируется расширение производства, создание новых рабочих мест.

Экспозиция мастериц золотного шитья на форуме привлекла внимание представителей других стран и позволила заключить договоры о сотрудничестве и в туристической сфере. «Торжокские золотошвеи» - это не только производство и торговля уникальными изделиями народно-художественных промыслов, но и созданные предприятием культурные центры: Дом Пояса, Музей золотного шитья, Терем «Птицы счастья», Парк любви и верности.

Бренд новоторжского золотного шитья является одним из самых узнаваемых народных промыслов России. «Торжокские золотошвеи» - единственное в России предприятие, которое сохраняет и развивает искусство ручной золотной и серебряной вышивки с тысячелетней историей в производственных масштабах.

Пресс-служба Правительства Тверской области