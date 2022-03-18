Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» с темой модернизации системы теплоснабжения Твери

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с участием в совещании по вопросам теплоснабжения Твери и газификации тверского региона, которое провел Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, совещание состоялось 23 марта в Москве. Его участниками также стали заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, представители «Газпром межрегионгаз», «Газпром энергохолдинг», «Тверская генерация» и других структур.

«Сегодня было принято практически финальное решение по модернизации теплоснабжения города Твери. Это финансовое оздоровление «Тверской генерации», укрепление платёжной дисциплины. Начинаем с этого месяца совместно с «Газпромом» создание совместной системы эксплуатации. Переходим на новую эффективную модель», - прокомментировал итоги совещания губернатор Игорь Руденя.

Приоритетным направлением в регионе также является выполнение поставленной главой государства задачи о поэтапном завершении газификации страны. На совещании приято решение по ускорению строительства газопровода-отвода от Ржева до Нелидово и ГРС Нелидово.

В 2020 году Тверская область в числе первых субъектов страны подписала с «Газпромом» региональную программу развития газоснабжения и газификации до 2025 года. Планируется построить более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.